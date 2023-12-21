Путин подписал указ о выплатах пострадавшим от агрессии Украины детям

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15 0

Глава государства рекомендовал российским регионам ввести дополнительные меры поддержки пострадавших из-за ВСУ семей.

Путин подписал указ о выплатах пострадавшим от агрессии Украины детям

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Тема:
Спецоперация

Семьям, в которых дети пострадали от агрессии Украины, будет назначена единовременная выплата размером 100 тысяч рублей. Соответствующий указ, который предусматривает меры социальной поддержки граждан, подписал президент России Владимир Путин.

В документе указано, что выплата будет предоставляться одному из родителей или ребенку, если он достиг 18-летия, в случае его ранения в одном из новых субъектов РФ или в расположенных вблизи к зоне СВО районах.

Выплаты пострадавшие смогут получить с 1 января 2024 года.

Президент своим указом также рекомендовал российским регионам ввести дополнительные меры поддержки пострадавших от украинских войск детей. Субъекты, исходя из собственного бюджета, смогут отправлять детей на отдых или в оздоровительные учреждения, в том числе санатории.

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года референдумов. Так, «за» присоединение к стране отдали голоса 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% местных жителей, соответственно. Ряд стран отказался признавать результаты референдумов, а киевский режим продолжил обстрелы жилых кварталов регионов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин упростил прием в гражданство РФ для белорусов, казахстанцев и молдаван.

Тема:
Спецоперация
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