Путин упростил прием в гражданство РФ для белорусов, казахстанцев и молдаван

Президент России Владимир Путин упростил прием в гражданство РФ граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, теперь для совершеннолетних и дееспособных граждан трех стран становятся необязательными требования пятилетнего проживания в нашей стране перед подачей соответствующего заявления и знания истории и законов РФ.

Новые требования: как сейчас получить гражданство России?

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет России выступил с предложением лишать приобретенного гражданства за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.