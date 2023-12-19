Путин упростил прием в гражданство РФ для белорусов, казахстанцев и молдаван

Какие процедуры для граждан этих стран теперь необязательны?
Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин
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Президент России Владимир Путин упростил прием в гражданство РФ граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, теперь для совершеннолетних и дееспособных граждан трех стран становятся необязательными требования пятилетнего проживания в нашей стране перед подачей соответствующего заявления и знания истории и законов РФ.
Новые требования: как сейчас получить гражданство России?
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет России выступил с предложением лишать приобретенного гражданства за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
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