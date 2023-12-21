В Ставропольском крае упал дельтаплан, два человека погибли
По предварительной информации, взлет производился из Мирного.
Фото: 5-tv.ru
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На Ставрополье потерпел крушение прогулочный легкомоторный дельтаплан. Предварительно, два человека получили несовместимые с жизнью травмы и скончались. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в экстренных службах.
Дельтаплан упал недалеко от поселка Мирный. На место были направлены следователи. Они устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.
По предварительной информации, взлет производился из Мирного, но данная информация сейчас проверяется. Других подробностей в настоящее время нет.
Ранее 5-tv.ru писал, что младенец трагически погиб из-за ЧП на лодке в Чувашии. Судно перевернулось во время водной прогулки, за бортом оказались семь человек, а спасательные жилеты были только у половины.
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