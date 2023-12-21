В Ставропольском крае упал дельтаплан, два человека погибли

На Ставрополье потерпел крушение прогулочный легкомоторный дельтаплан. Предварительно, два человека получили несовместимые с жизнью травмы и скончались. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в экстренных службах.

Дельтаплан упал недалеко от поселка Мирный. На место были направлены следователи. Они устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, взлет производился из Мирного, но данная информация сейчас проверяется. Других подробностей в настоящее время нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что младенец трагически погиб из-за ЧП на лодке в Чувашии. Судно перевернулось во время водной прогулки, за бортом оказались семь человек, а спасательные жилеты были только у половины.