Вопиющая халатность: младенец трагически погиб из-за ЧП на лодке в Чувашии

Как выяснилось, в судно, рассчитанное на пять человек, загрузились десять, в том числе шестеро детей.

Врачи борются за жизнь пострадавших в серьезном ЧП на воде. В Чувашии семь человек оказались за бортом, когда перевернулась прогулочная лодка.

В непогоду хозяин решил дойти до острова на сильно перегруженном катере. Как выяснилось, в легкомоторную лодку, рассчитанную на пять человек, загрузились десять, в том числе шесть детей.

Предположительно, двигатель сломался и заглох, а начавшийся шторм и сильные волны легко перевернули судно. Пассажиры оказались в воде, а спасательные жилеты были только у половины.

В результате погиб шестимесячный малыш, еще семерым понадобилась помощь врачей. Судовладельца и одного ребенка — мальчика восьми лет — до сих пор ищут, возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьнице разрубило ноги катером у пляжа в Самарской области.