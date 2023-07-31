Вопиющая халатность: младенец трагически погиб из-за ЧП на лодке в Чувашии

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Младенец погиб при ЧП на прогулочной лодке в Чувашии

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Как выяснилось, в судно, рассчитанное на пять человек, загрузились десять, в том числе шестеро детей.

Врачи борются за жизнь пострадавших в серьезном ЧП на воде. В Чувашии семь человек оказались за бортом, когда перевернулась прогулочная лодка.

В непогоду хозяин решил дойти до острова на сильно перегруженном катере. Как выяснилось, в легкомоторную лодку, рассчитанную на пять человек, загрузились десять, в том числе шесть детей.

Предположительно, двигатель сломался и заглох, а начавшийся шторм и сильные волны легко перевернули судно. Пассажиры оказались в воде, а спасательные жилеты были только у половины.

В результате погиб шестимесячный малыш, еще семерым понадобилась помощь врачей. Судовладельца и одного ребенка — мальчика восьми лет — до сих пор ищут, возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьнице разрубило ноги катером у пляжа в Самарской области.

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