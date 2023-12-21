Ангола выходит из состава ОПЕК

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 107 0

Отмечается, что решение было «тщательно взвешено».

Ангола выходит из состава ОПЕК

Фото: www.globallookpress.com / He Canling

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Ангола приняла решение выйти из состава Организации стран-транспортеров нефти (ОПЕК). Об этом заявил министр нефти, газа и минеральных ресурсов африканской страны Диамонтино Азеведо.

«Министр нефти, газа и минеральных ресурсов объявил в этот четверг о выходе Анголы из состава ОПЕК», — цитирует его агентство ANGOP.

В сообщении отмечается, что решение было «тщательно взвешено» и принято в рамках заседания совета министров.

Известно, что у Анголы были разногласия с членами ОПЕК+ из-за квот на добычу энергоносителя. В ноябре несколько стран ОПЕК+ в добровольном порядке приняли решение до конца 2024 года ограничить добычу нефти.

Ранее 5-tv.ru писал, что РФ и ОПЕК договорились о сокращении поставок российской нефти на внешний рынок.

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