Ангола выходит из состава ОПЕК

Ангола приняла решение выйти из состава Организации стран-транспортеров нефти (ОПЕК). Об этом заявил министр нефти, газа и минеральных ресурсов африканской страны Диамонтино Азеведо.

«Министр нефти, газа и минеральных ресурсов объявил в этот четверг о выходе Анголы из состава ОПЕК», — цитирует его агентство ANGOP.

В сообщении отмечается, что решение было «тщательно взвешено» и принято в рамках заседания совета министров.

Известно, что у Анголы были разногласия с членами ОПЕК+ из-за квот на добычу энергоносителя. В ноябре несколько стран ОПЕК+ в добровольном порядке приняли решение до конца 2024 года ограничить добычу нефти.

Ранее 5-tv.ru писал, что РФ и ОПЕК договорились о сокращении поставок российской нефти на внешний рынок.