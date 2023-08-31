РФ и ОПЕК договорились о сокращении поставок российской нефти на внешний рынок

Россия и ОПЕК разработали новые параметры сокращения поставок нефти. Об этом в ходе совещания, которое провел Владимир Путин, заявил вице-премьер России Александр Новак.

По словам Новака, основные параметры сокращение поставок российской нефти во внешний рынок будут озвучены на следующей неделе. Он отметил, что страны ОПЕК пришли к согласию по этому вопросу.

Страны суммарно снизят объемы добычи нефти на 2024 год, сокращение составит 1,39 миллиона баррелей в сутки. Стоит отметить, что такие меры необходимы для поддержания стабильности рынка нефти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия задействовала ледоколы для доставки нефти Китаю по Севморпути.