РФ и ОПЕК договорились о сокращении поставок российской нефти на внешний рынок

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 9 0

Такие меры анонсировал вице-премьер Александр Новак.

РФ и ОПЕК договорились о сокращении поставок российской нефти на внешний рынок

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Россия и ОПЕК разработали новые параметры сокращения поставок нефти. Об этом в ходе совещания, которое провел Владимир Путин, заявил вице-премьер России Александр Новак.

По словам Новака, основные параметры сокращение поставок российской нефти во внешний рынок будут озвучены на следующей неделе. Он отметил, что страны ОПЕК пришли к согласию по этому вопросу.

Страны суммарно снизят объемы добычи нефти на 2024 год, сокращение составит 1,39 миллиона баррелей в сутки. Стоит отметить, что такие меры необходимы для поддержания стабильности рынка нефти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия задействовала ледоколы для доставки нефти Китаю по Севморпути.

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