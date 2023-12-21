Киевский режим не оставляет попыток по совершению террористических действий.

Украина собирается усилить диверсионные операции против России в 2024 году. Об этом заявил глава Службы безопасности Незалежной (СБУ) генерал-майор Василий Малюк в беседе с Politico.

«Мы не можем раскрывать наши планы. Они должны оставаться шоком для врага. Мы готовим сюрпризы», — подчеркнул он.

Малюк добавил, что целями Киева могут стать объекты материально-технического снабжения и военные объекты. Приоритетами для украинской стороны станут, в том числе, Крым и Черное море.

Сейчас же, заявил Малюк, СБУ «наносит точечные удары» на фронте, как «игрой прямо в сердце».

«Мы работаем на военных объектах или на тех, которые противник использует для выполнения своих военных задач», — добавил генерал-майор.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине хотят мобилизовать уехавших из страны мужчин.