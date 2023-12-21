«Направим приглашение»: на Украине хотят мобилизовать уехавших из страны мужчин

Что будет с теми, кто не явится после «приглашения»?

На Украине предложили направить повестки уехавшим за границу мужчинам призывного возраста. С такой идеей выступил глава Минобороны страны Рустем Умеров.

Министр заявил, что Киев жаждет справедливости для собственной страны. Поэтому мобилизовать для защиты Родины следует и тех, кто ее покинул.

«Мы направим им приглашение», — приводит слова Умерова издание Bild.

«Приглашения», по его словам, получат все проживающие за границей представители сильного пола, чей возраст от 25 до 60 лет. Умеров отметил, что в отношении не явившихся будут приняты меры, однако какие именно, еще не решено.

Глава украинского оборонного ведомства выразил презрение к тем, кто не хочет защищать свою страну. По его словам, служба киевскому режиму — это честь, а не наказание.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что командование ВСУ попросило Зеленского мобилизовать еще 500 тысяч украинцев.