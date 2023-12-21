«Не на бумаге»: Путин призвал улучшать качество жизни россиян

Президент признал, что в стране еще много проблем, над которыми надо поработать.

Россияне ждут от властей результаты не на бумаге, а в реальной жизни. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Граждане страны, безусловно, ждут от нас, как я уже много раз говорил, результатов не на бумаге», — отметил он во время своего выступления.

По его словам, население хочет видеть, как решения руководства страны позитивно отражаются на уровне жизни, хочет чувствовать ежедневную поддержку государства.

В целом, добавил Путин, ситуация в России сейчас удовлетворительная, но есть много вопросов, которые необходимо решить. Они есть и в экономике, и в социальной сфере. Однако, поспешил заметить президент, при таком большом объеме работы, с которыми сталкиваются власти, не может не возникать загвоздок.

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