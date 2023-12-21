«Точка равновесия»: Белоусов объяснил, почему курс доллара в 90 рублей приемлем

Как это влияет на российский рынок?

Для российских экспортеров и импортеров курс доллара в 90 рублей приемлем, это уравновешивает торговлю. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в рамках своего выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«В целом, можно отметить, что российская экономика нашла точку равновесия экспорта и импорта», — оценил он ситуацию.

Белоусов пояснил, что доллар по 90 рублей является приемлемым для экспортеров и импортеров, а также для инвесторов и потребителей на российском рынке.

Ранее в этот день курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 100 рублей впервые за последние две недели. К 11:58 европейская валюта стоила 100,06 рубля, подорожав на 40 копеек. Американский доллар же достиг отметки в 91,29 рубля, подорожав на 33 копейки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Владимира Путина, Запад стреляет себе в ногу, сокращая расчеты российской стороны в иностранной валюте. Россия, в свою очередь, не отворачивается от евро и доллара.