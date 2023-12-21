Движение открыто: что нужно знать о трассе М-12 «Восток»

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Путин дал старт движению по автомобильной дороге М-12 «Восток»

Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru

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Новая платная дорога вдвое сократит путь от Москвы до Казани.

Владимир Путин дал старт открытию скоростной автомагистрали М-12 «Восток». Теперь от Москвы до Казани можно будет добраться всего за шесть с половиной часов. Раньше путь был почти вдвое дольше.

Свыше 800 километров идеальной дороги. На всем протяжении от четырех до шести полос. Максимально разрешенная скорость — 110 километров в час. Трасса М-12 «Восток» — готова. И мы уже проехали по новой скоростной магистрали.

О масштабах строительства трассы и о том, какие технологии были применены при возведении — расскажет в своем репортаже корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие новые задачи по развитию железных дорог поставил Путин.

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