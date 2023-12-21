Премьер-министр Венгрии напомнил, что во главу угла стоит ставить свои национальные интересы.

Венгрия всегда отстаивает, в первую очередь, свои национальные интересы. Об этом во время своей пресс-конференции заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает портал Index.

На вопрос о государственных границах Украины премьер-министр ответил, что все внимание Будапешта обращено на себя.

«Венгрия считает, что в ее интересах, чтобы между нашей страной и Россией „всегда было что-то“, а не общая граница», — сказал Орбан.

Также глава Венгрии убежден, что любые меры по поддержке Украины со стороны Евросоюза не должны стоять превыше интересов самих стран ЕС, и предложил содружеству воздержаться от помощи Украине на ближайшие пять лет. Венгрия уже блокировала восьмой транш военной помощи киевскому режиму из Европейского фонда мира.

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