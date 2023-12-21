«Всегда было что-то»: Орбан высказался о будущих границах Украины

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 61 0

Орбан высказался о будущих границах Украины

«Всегда было что-то»: Орбан высказался о будущих границах Украины

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Премьер-министр Венгрии напомнил, что во главу угла стоит ставить свои национальные интересы.

Венгрия всегда отстаивает, в первую очередь, свои национальные интересы. Об этом во время своей пресс-конференции заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает портал Index.

На вопрос о государственных границах Украины премьер-министр ответил, что все внимание Будапешта обращено на себя.

«Венгрия считает, что в ее интересах, чтобы между нашей страной и Россией „всегда было что-то“, а не общая граница», — сказал Орбан.

Также глава Венгрии убежден, что любые меры по поддержке Украины со стороны Евросоюза не должны стоять превыше интересов самих стран ЕС, и предложил содружеству воздержаться от помощи Украине на ближайшие пять лет. Венгрия уже блокировала восьмой транш военной помощи киевскому режиму из Европейского фонда мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том,  что в ЕС намечается большое перераспределение сил и сторон. Поведет ли за собой венгерский лидер Виктор Орбан новый Евросоюз?

+1° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.71
1.30 100.51
1.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:54
«Я мечтала!» — дочь Иосифа Пригожина решилась лечь под нож пластического хирурга
22:41
Экс-министр Абызов получил 12 лет тюрьмы: что ждет его соучастников
22:23
На Ивлееву заявили в генпрокуратуру из-за «голой» вечеринки
22:09
«Всегда было что-то»: Орбан высказался о будущих границах Украины
21:54
Полиция установила личность расстрелявшего 15 человек в Праге
21:42
«Личное мнение»: в МИД РФ прокомментировали слова Прилепина про Узбекистан

Сейчас читают

Литва запретила выезд в Россию и Белоруссию пустых грузовых автомобилей
"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд
А поедут ли по таким ценам? 7 вопросов об М12 Вячеславу Петушенко
От вечернего костюма до пижам: ждем вал новогодних фоток в соцсетях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса