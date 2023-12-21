Умер актер из фильма «Географ глобус пропил» Сергей Пепеляев

Умер актер Тольяттинского драматического театра «Колесо» Сергей Пепеляев, сыгравший девятиклассника Деменева в фильме «Географ глобус пропил». Сообщение об этом появилось на официальной странице культурного учреждения в социальных сетях.

Сергей Пепеляев скоропостижно скончался 18 декабря 2023 года. Причиной смерти актера называют внезапную болезнь.

Вся творческая биография артиста связана с родной Пермью, где он окончил актерский курс заслуженного деятеля культуры РФ Сергея Федотова, а после играл в театре «У Моста». В «Колесо» Пепеляев пришел в начале нового театрального сезона. Фильм «Географ глобус пропил» — единственная картина, в которой снялся актер. В фильме, съемки которого проходили в 2012-м в Перми, Сергей Пепеляев сыграл школьника Деменева. На время съемок ему было 20 лет.

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