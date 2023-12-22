Актриса Ирина Горбачева исполнит мечты детей из Мариуполя с «Елки желаний»

В России набирает обороты традиционная благотворительная акция «Елка желаний». Она объединяет всех, кто готов исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В роли главных волшебников — Деда Мороза и Снегурочки — выступают в том числе известные чиновники, предприниматели, актеры. Так желание восьмилетнего Кости из Мариуполя помогла исполнить популярная актриса театра и кино Ирина Горбачева. Какой подарок получил мальчик, расскажет корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Восьмилетний Костя готовится к первому экзамену в музыкальной школе. Полугодие в школе обычной закончил на все пятерки. Когда вернутся домой в Мариуполь, еще и в спортшколу хочет пойти. Сейчас семья живет у родственников в соседнем поселке — свой дом разрушен, новый еще строится.

«Мы с мамой и папой надеемся, что мы там же и будем жить, где мы жили раньше», — делится мальчик.

Мальчик увлекся географией, выучил флаги всех стран. Мечтает об интерактивном глобусе. Сам написал заявку на акцию «Елка желаний».

«Нажимаешь на континент или страну, и она тебе говорит, что это за страна или континент. Там можно поиграть с ней, загадки она задает, а когда выключаешь свет, созвездия появляются на глобусе», — рассказал Костя.

На выставке «Россия» шарик с желанием Кости с елки сняла актриса Ирина Горбачева — она родилась в Мариуполе и провела там детство.

«Я тебе обязательно пришлю этот глобус», — пообещала актриса театра и кино Ирина Горбачева.

Актриса сняла с елки еще несколько шаров с пожеланиями донецких детей.

«Все из Мариуполя — моего родного города. Давид мечтает о велосипеде. Еще мечтателей — один, то есть два велосипеда», — озвучила желания детей актриса.

Два велосипеда тоже отправятся в Мариуполь. Желание загадал Давид — у мальчика задержка развития речи. Родные во всем его поддерживают. Четырехлетняя сестренка Мирослава не отходит от старшего брата: все делают вместе и даже мечтают одинаково.

Вот так одна открытка исполнила сразу две детские мечты.

«Много было таких моментов, когда он у детей просил велосипед покататься», — рассказала мама Давида и Мирославы Екатерина Дорофеева.

На елке самые рызные детские желания, но можно сделать и подарок-сюрприз. Здесь, на выставке Россия — открытки от ребят, чьи родители участвуют в специальной военной операции и детей из новых регионов.

«С одной стороны для меня побыть в роли Снегурочки — это приятно. С другой стороны, я сама из многодетной семьи, нам всю жизнь все помогали. Мне все выпали из Мариуполя. Конечно, приятно помочь ребятам и поддержать их, говорить о том, что мы с ними рядом, и помним их любим. Сейчас идет активное строительство и помощь», — поделилась актриса Ирина Горбачева.

Украшения на елке обновляют ежедневно — шарики быстро разбирают те, кто хочет исполнить детские мечты.

Пожалуй, это самая волшебная елка страны. За время существования акции исполнились новогодние мечты 107 тысяч детей. Принять участие в акции может каждый. И необязательно ехать именно к этой елке. Достаточно зайти на сайт проекта: выбрать регион, категорию и стоимость подарка и найти понравившуюся заявку отправить подарок самостоятельно или с помощью организаторов проекта.

Всероссийская акция «Елка желаний» продлится до конца февраля. Еще можно успеть и подать заявку, и, конечно, исполнить детские мечты и подарить веру в настоящее новогоднее чудо.