МИД назвал варварством новое решение Латвии по высылке россиян
МИД назвал варварством решение Латвии выслать более тысячи россиян
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
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Под угрозу депортации попало множество людей, в том числе пожилых.
Латвия намерена выслать более тысячи россиян. Речь о гражданах с видом на жительство, которые не сдали экзамен по латышскому языку.
Требование ввели осенью 2022-го — желающие остаться в стране должны были показать умение читать, писать и понимать латышскую речь на слух. С первого раза экзамен сдали меньше половины.
Тем, кто не справился, дали еще одну попытку и отсрочку от депортации на два года. При этом тем, кто отказался проходить испытание, уже начали аннулировать документы, среди них немало пожилых людей.
В нашем МИДе решение латвийских властей назвали варварством и дискриминацией. И пообещали оказать депортированным всю необходимую помощь.
Ранее 5-tv.ru писал, что Латвия направила военных к границе с Россией.
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