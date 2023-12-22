МИД назвал варварством новое решение Латвии по высылке россиян

Под угрозу депортации попало множество людей, в том числе пожилых.

Латвия намерена выслать более тысячи россиян. Речь о гражданах с видом на жительство, которые не сдали экзамен по латышскому языку.

Требование ввели осенью 2022-го — желающие остаться в стране должны были показать умение читать, писать и понимать латышскую речь на слух. С первого раза экзамен сдали меньше половины.

Тем, кто не справился, дали еще одну попытку и отсрочку от депортации на два года. При этом тем, кто отказался проходить испытание, уже начали аннулировать документы, среди них немало пожилых людей.

В нашем МИДе решение латвийских властей назвали варварством и дискриминацией. И пообещали оказать депортированным всю необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Латвия направила военных к границе с Россией.