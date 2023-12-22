Путин передал акции «Рольф» во временное управление Росимущества

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций автомобильного дилера «Рольф» во временное управление Росимущества. Документ обнародован на официальном интернет портале правовой информации.

Указывается, что переходят 660 759 610 акций «Рольфа», которые принадлежат кипрскому офшору «Деланс лимитед», и еще — 15 198 организации «Рольф моторс».

Вместе с тем во временное управление попадут все доли в уставном капитале «Рольф моторс», «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф тех».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд приговорил топ-менеджера «Рольфа» Анатолию Кайро к 8,5 года колонии.