Суд приговорил топ-менеджера «Рольфа» Кайро к 8,5 года колонии

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 17 0

Суд признал доказательства обвинения достаточными.

Фото, видео: Сергей Карпухин / ТАСС; 5-tv.ru

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В Москве Черемушкинский суд вынес приговор топ-менеджеру группы компаний «Рольф» Анатолию Кайро. Как стало известно 5-tv.ru, он признан виновным в выводе за границу четырех миллиардов рублей.

Суд состоялся 1 сентября, в пятницу. Приговором суда Кайро приговорен к восьми с половиной годам колонии.

Напомним, бывшего главу департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро обвиняли в том, что в 2014-м году он и его коллеги незаконно перевели за рубеж. Среди обвиняемых по его делу также фигурируют основатель компании Сергей Петров, Татьяна Луковецкая и Георгий Кафкалия. Дело было возбуждено в 2019-м году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какое наказание требовала для Кайро прокуратура. По мнению обвинителей, помимо лишения свободы, он должен выплатить крупный денежный штраф.

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