«Отсутствуют свидетельства»: полиция Праги проводит расследование после стрельбы

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 40 0

В Чехии не связывают стрельбу в Праге с терроризмом

«Отсутствуют свидетельства»: полиция Праги проводит расследование после стрельбы

Фото: www.globallookpress.com / DanaKesnerova

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Накануне в одном из университетов молодой человек открыл огонь.

Полиция проводит расследование по факту стрельбы в одном из университетов Праги, в результате которой скончались 14 человек. Об этом рассказал глава МВД Чехии Вит Ракушан в эфире телеканала СТ24.

Представитель полиции заявил, что пока стрельбу нельзя связать с терроризмом. Тем временем правоохранители продолжают работать на месте происшествия и выяснять все причины и обстоятельства.

«В настоящий момент отсутствуют какие бы то ни было свидетельства, что это событие как-либо связано с международным терроризмом», — заявил Ракушан.

Массовая стрельба в центре Праги произошла 21 декабря. Молодой человек открыл огонь в здании философского факультета Карлова университета, этой самый крупный и престижный вуз страны. По последним данным, жертвами трагедии стали 14 человек, еще 25 ранены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Чехии объявили субботу, 23 декабря, днем траура по погибшим в результате стрельбы в Праге.

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