Квартирный вопрос: стоит ли покупать комнату в коммуналке

Такая небольшая жилплощадь начала пользоваться спросом и, соответственно, дорожать в цене. Какие есть риски?

Комнаты в коммуналках пользуются повышенным спросом и растут в цене. За год они подорожали на 11%.

Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на аналитиков рынка недвижимости. Средняя цена такого жилья в Москве сегодня — четыре миллиона рублей, в Петербурге — около двух с половиной.

В провинции можно найти и за 500 тысяч, к примеру, в Ульяновске, но там и спрос меньше. А вот в двух столицах комнаты раскупают очень активно.

Особенно в домах, включенных в программы расселения. Хотя покупка такого жилья несет и риски.

Сроки расселения не всегда можно спрогнозировать. Ну и в целом покупка комнаты или разделение больших коммунальных квартир на несколько изолированных требуют долгих согласований.

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