В России ограничат рост ставки по ипотеке при отказе от страхования

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 38 0

Путин ограничил рост ставки по ипотеке при отказе от страхования

В России ограничат рост ставки по ипотеке при отказе от страхования

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

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Новый закон подписал президент. Когда он вступит в силу?

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает рост ставок по ипотечным кредитам в случае, если заемщик отказался от страхования. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В начале декабря депутаты приняли поправки, внесенные в законопроект Центробанком России и направленные на недопущение существенного увеличения процентной ставки по ипотеке, если заемщик отказался от страховки или разорвал о ней договор. Банкам разрешат увеличивать ставку лишь до уровня той, которая действовала в тот момент для кредитов без страховки.

В Госдуме считают, что мера нужна для защиты заемщика от резкого увеличения ставки.

Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года и будет распространяться на договоры ипотеки, заключенные после этой даты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут продлить действие 20% взноса по семейной ипотеке.

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