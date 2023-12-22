В калужском аэропорту объявлен план «Ковер» из-за беспилотников в небе

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 20 0

В Минобороны уже сообщили о том, что силы ПВО сбили два вражеских дрона в регионе.

В калужском аэропорту объявлен план «Ковер» из-за беспилотников в небе

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Вылеты и прилеты задерживаются в международном аэропорту Калуги из-за появления в небе беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Уточняется, что из-за вражеских объектов в небе на территории аэропорта объявлен план «Ковер».

«В результате введения плана будут задержаны вылеты и прилеты из/в международный аэропорт „Калуга“. Самолеты, находящиеся в полете, были перенаправлены на запасные аэродромы», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале аэропорта.

Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом четыре украинских беспилотника самолетного типа. Они были ликвидированы в районе 13:50 и 14:00 по московскому времени.

Губернатор Владислав Шапша также заявил о сбитых объектах в Дзержинском районе. По его словам, разрушений на земле и пострадавших, предварительно, нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы ПВО сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью.

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