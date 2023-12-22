Четыре украинских беспилотника сбили утром над Брянской областью

Силы ПВО своевременно среагировали на вражеские объекты.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, вражеские дроны сначала были замечены над регионом в районе десяти утра, а затем — ближе к полудню. Силы ПВО успешно ликвидировали беспилотники самолетного типа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные при помощи средств ПВО сбили украинскую ракету над акваторией Азовского моря.
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