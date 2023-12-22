Четыре украинских беспилотника сбили утром над Брянской областью

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 33 0

Силы ПВО своевременно среагировали на вражеские объекты.

Четыре украинских беспилотника сбили утром над Брянской областью

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, вражеские дроны сначала были замечены над регионом в районе десяти утра, а затем — ближе к полудню. Силы ПВО успешно ликвидировали беспилотники самолетного типа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные при помощи средств ПВО сбили украинскую ракету над акваторией Азовского моря.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
20 дек
Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области
15 дек
Над Крымом уничтожено 26 украинских дронов
15 дек
Над морем в Севастополе сбит украинский беспилотник
14 дек
МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников в двух областях России
12 дек
Над селом Бессоновка сбит украинский беспилотник
5 дек
Средства ПВО обезвредили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью
5 дек
Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника над Азовским морем
5 дек
Средства ПВО уничтожили ночью 22 беспилотника ВСУ над Азовским морем и Крымом
2 дек
Мэр Краснодара сообщил о пресеченной попытке атаки Украины на регион
27 нояб
Минобороны РФ сообщило об уничтожении дрона ВСУ над Рязанской областью
Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.71
1.30 100.51
1.46
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 дека...

Последние новости

12:28
«Трезвые головы понимают»: в Кремле оценили последствия принятия Украины в ЕС
12:22
«Спрос большой»: Греф выступил за приватизацию в России
12:19
Создатель Mr. Freeman Мунтян* признан виновным по делу о дискредитации ВС РФ
12:00
«Чудом не появилась там»: Кравец жестко прошлась по «голой» вечеринке Ивлеевой
11:59
Четыре украинских беспилотника сбили утром над Брянской областью
11:47
В России введут уголовное наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Сейчас читают

Норвежский круизный лайнер с пассажирами попал в шторм и потерял управление
"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд
А поедут ли по таким ценам? 7 вопросов об М12 Вячеславу Петушенко
От вечернего костюма до пижам: ждем вал новогодних фоток в соцсетях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса