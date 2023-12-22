«Срамота-то какая» — певица Слава подняла на смех «голую» вечеринку Ивлеевой

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 143 0

Певица Слава высмеяла голую вечеринку Насти Ивлеевой

«Срамота-то какая» — певица Слава подняла на смех «голую» вечеринку Ивлеевой

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Громкая тусовка на днях отгремела в Москве.

Певица Анастасия Сланевская, больше известная как Слава, высмеяла «голую» вечеринку Ивлеевой, так поразившую общественность. Об этом рассказало издание dni.ru.

Буквально на днях «отгремел» скандальный вечер, устроенный популярной телеведущей и актрисой Анастасией Ивлеевой. Мероприятие отличалось своеобразным десс-кодом — многие знаменитости предпочли достаточно откровенные наряды, а кто-то и вовсе решил полностью похвастаться свои телом.

В соцсетях Слава опубликовала шутливое видео, отреагировав на необычную «тусовку». Исполнительница назвала случившееся «срамотой», а также посоветовала артистам лучше следить за своим здоровьем и беречь себя.

«Срамота-то какая. У Настьки-то Ивлеевой, видали, что происходит? Голые все... <...> Берегите себя, грипп лютует! Одевайтесь потеплее. Штанишки с начесом. Носочки, но на другие места», — с юмором высказалась в ролике звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит участникам сатанинского бала Насти Ивлеевой.

Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.71
1.30 100.51
1.46
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 дека...

Последние новости

17:24
США смогут принимать меры против фининститутов, якобы работающих в интересах РФ
17:19
Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Матвеев умер в Петербурге
17:18
Два брата и сестра: как в Россию вернули троих детей с Украины
17:09
Рэпера VACÍO арестовали после участия в «голой» вечеринке Ивлеевой
17:06
Картину Брюллова в Русском музее отреставрируют на глазах у посетителей
16:56
Португалец Томаш Амарал стал спортивным директором ФК «Спартак»

Сейчас читают

Кто из звезд пришел проститься с Дмитрием «Пухляшом» Красиловым: эксклюзивные кадры
Мать почернела от горя: как прошла церемония прощания с Дмитрием «Пухляшом» Красиловым
«Я люблю эту девчонку»: Шура похвалил Валю Карнавал после скандала на шоу
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса