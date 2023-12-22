Наказание будет: Жорин объяснил, что грозит участникам сатанинского бала Насти Ивлеевой

«Закрытая» вечеринка наделала много шума. Но гостей откровенного мероприятия могут ждать серьезные последствия.

Как минимум к некоторым звездным участникам «голой» вечеринки Насти Ивлеевой могут быть приняты определенные меры, однако не исключен дифференцированный подход, отметил звездный адвокат Сергей Жорин в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru. Однако специалист отметил, что кого-то из «голых звезд» общественники и контролирующие органы в упор не заметят, а к другим будет приковано пристальное внимание.

Жорин акцентировал внимание на том, что в действиях певицы Лолиты точно не было не то что каких-либо преступлений, а даже правонарушений. Исполнительница всегда отличается кристально законным поведением всегда и во всем.

«Что касается Ивлеевой и других участников, то здесь, безусловно, может наступить какая-то ответственность. Так как практика привлечения к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей только создается, то для определенных структур это неплохой повод „попрактиковаться“ и привлечь к ответственности кого-то из организаторов этой вечеринки, может быть, кого-то из участников», — отметил звездный адвокат.

Сергей Жорин обратил внимание на то, что кроме возможной пропаганды нетрадиционных ценностей, здесь налицо демонстрация богатой жизни, которая раздражает какуб-то часть россиян, особенно в непростое для страны время.

«Контролирующие структуры периодически наиболее успешных — по крайней мере, в медийном пространстве — персонажей, выражаясь простым, народным языком, обезжиривают. Можно посмотреть на судьбу инфокоучей, бизнес-тренеров Аяза Шабутдинова, Елены Блиновской и других. Тех участников вечеринки, кто демонстрировал и показывал в непростые для страны времена чрезмерно счастливую и богатую жизнь, ждут, как минимум, налоговые проверки», — предположил специалист.

Он отметил, что на ситуацию незамедлительно отреагировали общественные деятели и политики, в частности глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Жорин как адвокат призвал избегать чрезмерных последствий, но предположил, что штрафы, сроки и санкции кого-либо из звездных гостей «голой» вечеринки Ивлеевой настигнут.

«Видя тенденции последнего времени, можно предположить, что все-таки какие-то последствия наступят после этой вечеринки. Я искренне надеюсь, что уголовного преследования не будет в отношении участников и организаторов. Но, возможно, к административной ответственности привлекут, может быть, какие-то штрафы назначат. Или инициируют проверки фискальные органы», — заметил звездный адвокат.

«Голая» вечеринка Ивлеевой может стать самым скандальным событием года. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с Оксаной Самойловой, Дима Билан и даже Ольга Орлова. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked — минимум одежды.

Сама Ивлеева нарядилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе. Главной деталью ее образа стало бриллиантовое колье на бедрах стоимостью 23 миллиона рублей. На Ивлееву уже заявили в генпрокуратуру из-за «голой» вечеринки. Впрочем, скандальное мероприятие вызвало негатив не только у политиков и россиян, но и коллег Ивлеевой.

Ранее светская львица в беседе с 5-tv.ru Алена Кравец жестко прошлась по «голой» вечеринке Ивлеевой.