Более 100 килограммов кокаина обнаружили в порту Петербурга

Свыше 100 килограммов кокаина нашли таможенники в порту Петербурга. Брикеты были спрятаны в технологических полостях контейнеров для перевозки бананов.

А суда с запрещенным грузом прибыли из Бельгии. По факту контрабанды наркотиков в особо крупном размере возбуждено два уголовных дела, ведется следствие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовики пресекли попытку международной преступной группировки использовать Россию для транзитного перемещения и сбыта наркотиков. В частности, в Москве была зафиксирована попытка реализовать оптовую партию латиноамериканского кокаина.

Оперативники установили, что в Московский регион прибыли двое россиян из приграничных субъектов, чтобы провести многоэтапную наркоакцию. В столице они получили ранее доставленную в Россию крупную партию кокаина.