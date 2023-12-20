В Москве задержали двоих россиян за попытку вывезти 673 кг кокаина в Европу

Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Силовики пресекли попытку международной преступной группировки использовать Россию для транзитного перемещения и сбыта наркотиков. В частности, в Москве была зафиксирована попытка реализовать оптовую партию латиноамериканского кокаина. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Оперативники установили, что в Московский регион прибыли двое россиян из приграничных субъектов, чтобы провести многоэтапную наркоакцию. В столице они получили ранее доставленную в Россию крупную партию кокаина, а затем собирались транспортировать ее к месту последующего контрабандного вывоза в Евросоюз. Они арендовали на подставное лицо транспорт и подделали паспорт и водительские права.

Силовики задержали их с поличным. В результате у членов наркогруппировки изъяли 673 килограмма кокаина. Оптовая стоимость изъятой партии составляет больше двух с половиной миллиардов рублей. При этом розничный сбыт мог принести прибыль в более чем шесть с половиной миллиардов рублей.

СКР возбудил в отношении задержанных уголовное дело, их заключили под стражу. По российскому законодательству, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала экс-члена банд Басаева и Хаттаба за нападение на Дагестан в 1999-м, где были убиты около 100 человек.