«Без широких торжеств»: звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов женился

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 672 0

Звезда «Реальных пацанов» Актер Богданов женился на Лауре Кемстач

«Без широких торжеств»: звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов женился

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актер связал себя узами брака с девушкой не из мира шоу-бизнеса. В отношениях пара находится уже несколько лет.

Звезда сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов вновь отправился в ЗАГС. Связать себя узами брака знаменитость решил с нутрициологом и наставником в области здоровья Лаурой Кемстач. Афишировать радостное событие молодожены не планировали, но StarHit.ru все же признались.

«Мы расписались совсем недавно в Петербурге, без широких торжеств. Пригласили только самых близких и друзей. Позже поедем отдыхать всей семьей», — рассказал Богданов.

К слову, для Богданова это второй брак. В первом с девушкой по имени Полина родился сын Демьян. Поначалу между супругами была идиллия. Трещина в отношениях наметилась после того, как актера стали все чаще узнавать на улице. Спустя некоторое время Богданов узнал — жена ему изменила с его коллегой.

С Кемстач артист встречается уже несколько лет, но узаконить отношения пара решила только сейчас.

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