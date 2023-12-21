Проблемы с психикой и драки с родными: как живут дочери Маши Распутиной

Знаменитость вырастила двух наследниц, которые порой расстраивают ее своими выходками.

Российская певица Маша Распутина не раз становилась героиней громких скандалов. А сейчас выросшие дочери знаменитости — 38-летняя Лидия Ермакова и 23-летняя Мария Захарова — шокируют публику неожиданными признаниями и одиозными выходками. О самых известных случаях — в материале 5-tv.ru.

Лидия Ермакова

Старшая дочь Маши Распутиной Лидия Ермакова несколько лет лечилась в психиатрической клинике;

Instagram* / masharasputina_official

Старшую дочь Лидию Маша Распутина родила в первом браке с продюсером Владимиром Ермаковым. Родители развелись, когда девочке было 14 лет. Вскоре мама снова вышла замуж и родила второго ребенка, что, по признаниям самой Лидии, стало для нее настоящим испытанием. А позже девочка и вовсе начала вести себя агрессивно, что вконец испортило ее отношения с матерью. Несколько раз Лидию помещали в психиатрическую клинику, какое-то время ей пришлось жить в монастыре.

«Лида — это моя боль. Постоянная, как говорится, зубная боль. И я должна с нею жить. У нее могут быть какие-то голоса, галлюцинации. Когда я ее забираю к себе, она в клинике находится 10-15 дней, сначала она ничего. А потом начинает съезжать», — приводит признание Распутиной издание KP.RU.

В 2018 году Распутина рассказывала, что старшая дочь живет в интернате, так как должна находиться под постоянным вниманием медиков. У Лидии нет образования и собственной жилплощади, а умерший пять лет назад отец не оставил дочери завещания.

Воспоминания об отце у Лидии тоже далеко не радужные.

«Он хотел, чтобы я стала звездой, но у меня таланта не было. В результате, на меня надели наручники и увезли в сумасшедший дом из-за того, что по ночам пела. Десять лет за колючей проволокой провела. Отец раз в полгода только с яблоками приезжал, и все», — рассказывала Ермакова во время участия в шоу на одном из федеральных каналов.

И, хоть в итоге Маша Распутина наладила отношения со старшей дочерью, младшая ни в какую не желает общаться со своей сестрой.

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Мария Захарова

Младшая дочь Маши Распутиной Мария Захарова часто становится героиней скандалов; Instagram* /_zakharova_m

Мария Захарова не имеет никаких физических и психических отклонений, однако тоже периодически расстраивает знаменитую родительницу. Рожденная во втором браке Распутиной с продюсером и бизнесменом Виктором Захаровым, она росла бойким ребенком, поступила в МГИМО на журналистику и, казалось, являлась настоящей гордостью родителей.

Однако несколько лет назад именно Мария стала героиней череды скандалов, которые сама же и начала. Во-первых, девушка на всю страну обвинила сводного брата в рукоприкладстве, более того, молодые люди подрались прямо во время шоу на одном из федеральных каналов. А после «доброжелатели» слили в сеть запись диалогов Распутиной с младшей наследницей, которая отчитывает ее за ее романы.

«Среди таксистов ищешь, уже совсем низко пала!» — цитирует звезду издание 7Дней.ru.

Чтобы как-то оправдаться, Распутина призналась, что в детстве Маша-младшая отставала в развитии.

«Она еще глупая у меня девица. Во-первых, всегда отставала немного от своих сверстников. Развитие у нее немного позднее. На лет пять точно. Один раз ради шоу она начала снимать нас, я это увидела и разбила телефон. И супруг мой сколько раз уже так поступал. А что делать? У нас на территории коттедж, он переселил ее в домик для гостей», — делилась знаменитость на одном YouTube-шоу.

Как живет Маша Распутина

Сейчас Маша Распутина живет в загородном доме в Подмосковье вместе с супругом и младшей дочерью. Несмотря на то, что певица и ее возлюбленный Виктор Захаров вместе уже 25 лет, официально брак так и не оформлен.

«Все разговоры о нашей свадьбе с Машей — полная чушь и выдумка. Нас просто в очередной раз пытаются стравить с бывшей супругой. Это фантазии моей младшей дочери», — заявил Захаров в беседе с изданием «МК».

Певица же уверяет, что настоящий статус ее полностью устраивает, и в ЗАГС она не стремится.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Распутина шокировала признанием о настоящем имени.

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