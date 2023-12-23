В Лондоне украли дорожный знак с новыми граффити Бэнкси

В Лондоне в районе Пекхэм был украден дорожный знак «Стоп» через час после того, как анонимный британский стрит-арт художник Бэнкси подтвердил авторство работы, сообщило издание Daily Mail. В соцсетях разлетелись фото и видео, на которых двое мужчин при свидетелях откручивают и срывают знак со столба, после чего скрываются.

На дорожном знаке Бэнкси нарисовал трех летящих боевых дрона. Что они означают, не подтвердил, однако британские журналисты сошлись во мнении, что это призыв художника прекратить удары по территории сектора Газа. Ведь антивоенная тема в творчестве художника является преобладающей.

До сих пор точно неизвестно, как выглядит Бэнкси и как его на самом деле зовут. Однако в одном из интервью в самом начале карьеры еще молодой художник назвал себя Робби. При этом нижняя часть его лица была закрыта. Не исключено, что и в этом случае речь идет о псевдониме или вымышленном имени.

Вместе с тем бытует мнение, что за именем Бэнкси кроется основатель группы Massive Attack Роберт Дель Ная. Отчасти это подтверждает то, что художник творил часто в тех же местах, где Роберт давал концерты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как у преступников в США прямо во время ограбления угнали машину.