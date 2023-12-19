Мгновенная карма: у преступников в США прямо во время ограбления угнали машину

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 51 0

CBS News: В США неизвестный угнал автомобиль бандитов, пока те грабили кассу Чи

Мгновенная карма: у преступников в США прямо во время ограбления угнали машину

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Ситуация достойна отдельного фильма Квентина Тарантино.

В американском городе Коммерс-Сити на днях произошла удивительная история мгновенной кармы — пока трое преступников, вооружившись огнестрельным оружием, пошли грабить кассу по обналичиванию чеков, их автомобиль, заранее приготовленный для ухода с места преступления, угнал неизвестный человек. Историю, достойную отдельного фильма Квентина Тарантино, рассказал канал CBS News.

Как только грабители обнаружили, что их автомобиль украли, они бросились кто куда в разные стороны, однако правоохранительные органы уже успели прибыть к зданию кассы. Полиции удалось поймать двух преступников, третьему повезло чуть больше — он скрылся с места преступления.

Сейчас силовики пытаются поймать человека, угнавшего машину преступников, однако пока не очень успешно, вор провалился будто под землю.

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