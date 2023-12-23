ОБСЕ отказалась отвечать на вопрос о списке предполагаемых «жертв» в Буче

Речь идет о провокации, которую устроил киевский режим с целью дискредитировать ВС РФ.
Фото: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak
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Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) не стало отвечать на вопрос о наличии списка предполагаемых «жертв» в украинской Буче. Об этом пишет РИА Новости.
По данным бюро, ОБСЕ собирает информацию путем личных интервью и исследований, используя при этом открытые источники для проверки цифровых доказательств. Еще в работе задействуются материалы, которые были предоставлены РФ и Незалежной, их правозащитными учреждениями, соответствующими межправительственными организациями и организациями гражданского общества.
При этом на вопрос, имеется ли организации список предполагаемых жертв в Буче, прямого ответа не последовало.
В 2022 году Украина и страны Запада начали обвинять Россию в гибели большого числа мирных жителей в Буче под Киевом 2 апреля. Эти сообщения сопровождались фото и видео с лежащими на улице якобы мертвыми людьми. Стоит отметить, что разоблачителями фейков о Буче стали журналисты The Guardian: они изучили материалы судмедэкспертов и пришли к выводу, что жители города могли погибнуть из-за осколков, а не от пулевых ранений.
В Минобороны России заявляли, что фото и видео являются провокацией, они не имеют никакого отношения к действиям наших войск. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о фейках относительно ВС РФ.
26 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что у Москвы есть подробности подготовки и проведения провокации, а также ответственных за нее лиц.
К октябрю 2022 года Россия не получила список предполагаемых жертв провокации в Буче. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно обращался к Гутеррешу с просьбой получить и предоставить имена якобы погибших, но ответа так и не последовало. Как заявляла 27 сентября 2023 года официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва проводит расследование с целью установить степень участия Великобритании в провокации в Буче. Содействие от вовлеченных в события стран Россия не получает.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол Анатолий Антонов назвал риторику Вашингтона о столкновении ВС РФ и США недопустимой. По его словам, Штаты хотят эскалации конфликта на Украине, поэтому и продвигают в массы обман. Речь в том числе идет и неких зверствах, якобы происходящих в украинской Буче.
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