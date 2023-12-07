«Фабрикуются страшилки»: Антонов упрекнул США за слова о прямом столкновении с Россией

Дипломат убежден, что американским властям пора одуматься и перестать сеять хаос по всему миру.

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал позицию США недопустимой — американское правительство потеряло связь с реальностью, когда начало говорить о прямом столкновении с Россией. Полное заявление Антонова опубликовано в Telegram-канале Посольств России в США.

Дипломат заявил, что Вашингтон своими высказываниями пытается добиться эскалации конфликта на Украине, поэтому не боятся продвигать в массы обман, который сам по себе довольно опасен. Так, США уже говорили о неких зверствах, якобы происходящих в украинской Буче, а также о «планах» России применить ядерное оружие в ходе спецоперации.

«Такие страшилки фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на «сдерживание» РФ». Такого рода провокационная риторика недопустима для ответственной ядерной державы»», — подчеркнул Антонов.

Он посоветовал американским властям одуматься и вместо того, чтобы сеять хаос по всему миру, заняться действительно важными делами и уберечь от заката американскую гегемонию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие дерзкие планы США раскрыл посол Антонов.