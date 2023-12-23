В России отменили на год таможенные пошлины на ввоз куриного мяса

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

Кабмин РФ отменил на 2024 год пошлины на ввоз замороженного мяса кур

В России отменили на год таможенные пошлины на ввоз куриного мяса

Фото: Алеев Егор / ТАСС

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Как объяснило свое решение правительство?

Правительство России отменило на год таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

«Решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке», — говорится на сайте правительства.

Постановление будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года. Уточняется, что речь идет о мясе в объеме до 130 тысяч тонн. В постановлении кабмин утвердил правила выдачи импортерам документов, которые нужно предъявлять для беспошлинного ввоза.

Выдачу документов обеспечит Минсельхоз РФ. Ведомство будет также публиковать данные об остатке объемов продукции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минсельхоз заявил о падении цен на картофель, свинину и мясо кур.

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