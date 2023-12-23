«Целуется плохо»: советские актеры, которые были партнерами в кадре, но врагами в жизни

Какие актеры враждовали вне кадра?

Далеко не все актеры, которые по роли были друзьями или любили друг друга, в жизни имели теплые отношения. Издание «Лиза» составило список артистов, которые вне кадра враждовали.

Барбара Брыльска и Юрий Яковлев

При съемках легендарной советской картины «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбара Брыльска, как оказалось, наотрез отказывалась целовать Ипполита — Юрия Яковлева.

По словам актрисы, напарник не вдохновлял ее, а одна лишь мысль о том, что он прикоснется к губам, пугала ее.

«Я сказала Эльдару Рязанову, что не могу целоваться с Яковлевым, не нравится он мне. Договорились, что снимать будем со спины, и я только сделаю вид, что целую Ипполита. Однако даже при том, что камера стояла сзади, Яковлев все равно норовил впиться в мои губы, а я упиралась и его отталкивала. Настаивала, чтобы мы только делали вид, что целуемся. Настойчивость Яковлева мне не нравилась. И как мужчина он меня не вдохновлял», — делилась артистка.

Услышав это, Яковлев очень сильно огорчился, но Брыльска все же смогла отстоять свои границы.

Надежда Румянцева и Николай Рыбников

Кадр из х/ф «Девчата». Режиссер: Юрий Чулюкин, 1962 г.

В 1962-м новая комедия «Девчата» поразила сердца многих киноманов. История о миловидной девушке Тосе Кислицыной, которая всячески пытается предложить свою помощь и красавце Илье, на спор вступившим с ней в отношения, до того вызвала фурор, что поклонники картины хотели видеть любимых киногероев парой в реальной жизни.

Не все знали, что Рыбников тогда состоял в браке с актрисой Аллой Ларионовой, потому видеть рядом в кадре он желал не «выскочку Румянцеву», а жену. По этой причине, между актерами и разгорелся конфликт: артист задирал партнершу и был уверен, что в молодой артистке нет ни грамма таланта по сравнению с его супругой. Но еще обиднее ему было за то, что режиссер Юрий Чулюкин поддерживал каждое предложение Румянцевой.

Сама же она вспоминала, что как только ее напарник заходил на площадку, перед коллегами стоял «не просто Коля, а суперзвезда», и кинозвезда отнюдь не собиралась терпеть возмущения актера, в ответ адресовывая тому не менее едкие высказывания.

Как делился супруг Надежды Васильевны, Вилли Хштоян, Рыбников нередко был во время съемок в плохом настроении, из-за чего один кадр приходилось переснимать не один раз.

Дмитрий Харатьян и Сергей Жигунов

Кадр из х/ф «Гардемарины вперед!». Режиссер: Светлана Дружинина, 1987 г.

Крепкая дружба звезд «Гардемаринов, вперед!» Харатьяна и Жигунова рухнула в одночасье. Харатьян стал избегать упоминания Жигунова, а он, в свою очередь, однажды высказался насчет бывшего товарища.

«Я очень того Харатьяна люблю, к тому — да, все это сохранилось, а этого я просто не знаю. Он очень много интервью дал по поводу того, что друзьями мы никогда не были, поэтому не знаю теперь, что это было: я с ним дружил, а он со мной, похоже, нет», — сказал он.

Многие гадали, почему испортились отношения между актерами. И все же позднее Жигунов раскрыл причину. По его словам, еще к концу съемок «Гардемаринов» они поссорились из-за пустяка.

Наталья Фатеева и Наталья Кустинская

Кадр из х/ф «Три плюс два». Режиссер: Генрих Оганисян, 1963 г.

Актрисы Наталья Фатеева и Наталья Кустинская начали враждовать из-за мужчины. В кинокомедии «Три плюс два» они сыграли подруг, но в жизни они соперничали.

Фатеева утверждала, что «подруга» увела у нее мужа — летчика-космонавта Бориса Егорова. Кустинская опровергала все домыслы, однако, позднее выяснилось, что Егоров изменил с другой.

Кроме того, как отмечала Кустинская, близкий человек по кинороли отомстила ей, «не пустив» на съемки за границу.

Она готовилась к командировке в Мюнхен, как вдруг ей позвонили и сказали, что «сверху» поступил приказ — за границу ее не выпускать. Выяснилось, что приказ отдал первый заместитель председателя КГБ, земляк Брежнева, Цвигун, любовницей которого была Фатеева.

Валентин Гафт и Александра Яковлева

Кадр из х/ф «Чародеи». Режиссер: Константин Бромберг, 1982 г.

Теплые взаимоотношения между Валентином Иосифовичем и Александрой Евгеньевной испортились в ходе съемок ленты «Чародеи». Гафт не был в восторге от непростого характера коллеги, она капризничала, задерживалась в гримерке и забывала свои слова.

Один раз Яковлева настолько разозлила Гафта, что он взял ее за горло со словами «Я тебя задушу». Все произошло из-за того, что актриса в очередной раз перепутала текст.

После этого случая актер не захотел работать с проблемной напарницей, из-за этого продолжили снимать они свои сцены по отдельности.

Андрей Мягков и Ольга Науменко

Кадр из х/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!». Режиссер: Эльдар Рязанов, 1975 г.

В числе актеров, у которых за рамками роли отношения не складывались — еще одни герои «Иронии судьбы», возлюбленные Женя Лукашин и Галя. И опять же скандал произошел из-за поцелуя, так как артистка желала видеть вместо Мягкова своим кавалером Олега Даля, последнему не удалось пройти кастинг.

Узнав об этом, Науменко сразу призналась, что Мягков ей не нравится: слишком он зажатый, да и «целуется плохо». В жизни актеры даже не здоровались.

Сергей Бондарчук и Элина Быстрицкая

Кадр из х/ф «Неоконченная повесть» Режиссер: Фридрих Эрмлер, 1955 г.

Невзлюбила Быстрицкая Бондарчука еще при работе над лентой «Тарас Шевченко». Во время обеда в буфете Сергей Федорович резко оттолкнул актрису массовки, сказав что-то неприятное. Она же запомнила этот инцидент и не захотела сниматься с ним в фильме «Неоконченная повесть».

Однако режиссер Фридрих Эрмлер все же уговорил озлобленную артистку сняться в этой картине, сказав, что она будет работать отдельно от Сергея, а кадры с диалогами представят зрителю крупным планом.

Владимир Высоцкий и Владимир Конкин

Кадр из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Режиссер: Станислав Говорухин, 1979 г.

Владимир Высоцкий серьезно взъелся на своего партнера по сериалу «Место встречи изменить нельзя» Владимира Конкина.

Причиной тому, как полагали коллеги, стало недовольство Высоцкого из-за «неправильно выбранного второго актера» — вместо него он хотел видеть своего друга Ивана Бортника, но ему досталась лишь эпизодическая роль — Промокашки.

По этой причине Владимир Семенович регулярно злобно подшучивал над «экранным товарищем».

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