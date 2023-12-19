Суммы поражают: сколько заплатили актерам из «Иронии судьбы»

И какую сумму собрал в прокате фильм Эльдара Рязанова?

Советский двухсерийный фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» является одним из любимых у россиян — без него нереально представить застолье на Новый год. Издание Тeleprogramma.prо выяснило, сколько заработали актеры, снявшиеся в этой картине.

Сколько потратили и сколько заработали

Фильм, покоривший всю страну, был снят за два с лишним месяца. В 1975-м, когда прошла премьера «Иронии судьбы», средняя ежемесячная зарплата в СССР составляла 150 рублей.

На съемки ленты потратили 350 тысяч рублей, а в прокате она собрала 1,26 миллиона. Основная доля бюджета была направлена на зарплаты актерам.

Мягков получил больше всех

Исполнителю роли Жени Лукашина — Андрею Мягкову — вручили гонорар в размере трех тысяч рублей, что составляло около 20 средних по стране зарплат. Однако его коллегам — Юрию Яковлеву, сыгравшему Ипполита, и Наде — Барбаре Брыльской — заплатили меньше: всего по две тысячи.

По всей видимости, сказалось то, что у них было меньше экранного времени. Отмечается, что создатели сценария — Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский — заработали на двоих на «Иронии судьбы» девять тысяч рублей. Для сравнения, тогда довольно престижная марка авто «Жигули» стоила пять-шесть тысяч.

На главные роли претендовали другие актеры

А ведь героями фильма, который никогда не устаревает, могли стать совсем другие актеры. Поначалу Эльдар Александрович думал, что на роль Жени Лукашина подойдет Андрей Миронов. На роль Наденьки пробовались разные актрисы, в их числе была и Светлана Немоляева.

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