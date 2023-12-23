Чемпион Европы по боксу Альберт Родионов разбился в ДТП

Спортсмену было 25 лет.

В ДТП погиб чемпион Европы среди юниоров по боксу Альберт Родионов. Об этом сообщает Федерация бокса России.

Авария произошла в Краснодарском крае.

«В ДТП разбился трехкратный победитель первенства России, победитель первенства Европы Альберт Родионов. Ему не было и 30 лет…», — написала в социальных сетях генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Федерация бокса России принесла соболезнования семье и близким Альберта Родионова. Спортсмена похоронят в городе Волжский 24 декабря, в воскресенье.

По данным регионального Управления ГИБДД, автомобиль Родионова врезался в бетонный отбойник. От удара автомобиль загорелся. Водитель скончался до приезда скорой помощи.

Альберт Родионов — победитель юниорских чемпионатов РФ и Европы по боксу, ему было 25 лет. У него остались жена и семилетняя дочь.

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