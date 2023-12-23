В Хакасии обрушилась деревянная горка, пострадали дети

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 1 522 0

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото, видео: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия; ust-abakan.ru/ Официальный портал Усть-Абаканского района;5-tv.ru

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В Хакасии обрушилась недостроенная деревянная горка с детьми. Как стало известно 5-tv.ru, некоторые из них получили серьезные травмы, в том числе, открытые переломы.

Инцидент произошел 23 декабря на центральной площади поселка Усть-Абакан. Как рассказывают очевидцы, большую деревянную горку установили около трех недель назад. Дети забрались наверх, когда доски не выдержали и рухнули вниз с высоты трех метров.

«У детей открытые переломы, у одного мальчика, возможно, перелом позвоночника, у другой девочки раздроблен голеностоп. Так пишут в родительских чатах», — рассказывает местная жительница.

По данным регионального министерства здравоохранения, наиболее серьезные травмы у двоих детей 11 и 10 лет.

«Дети госпитализированы в Республиканскую больницу, получают все необходимое лечение. Остальным детям, после осмотра врачами, госпитализация не потребовалась», — сообщает минздрав.

Глава Усть-Абаканского района Республики Хакасия Елена Егорова в беседе с 5-tv.ru отметила, что горка была открыта. Есть ли у нее сертификация, сейчас выясняется. Двое пострадавших отправлены в город Абакан на скорой, еще пятерых увезли в травмпункт сами родители.

«Около десяти человек на площадке наверху были. Площадка, скорей всего, была закреплена не совсем надежно. Устанавливали горку администрация поселка Усть-Абакан», — говорит Елена Егорова.

По официальным данным, предоставленным региональной прокуратурой и Следственным комитетом по Красноярскому краю и Республике Хакасия, горка была не достроена. Сейчас ведомства проводят проверку, решается вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц. Также может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мужчина в костюме Деда Мороза сорвался с 24-го этажа в Челябинске.

В Хакасии обрушилась деревянная горка, пострадали дети

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ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

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ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

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ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

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ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

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В Хакасии обрушилась деревянная горка, пострадали дети

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