В Хакасии обрушилась деревянная горка, пострадали дети

В Хакасии обрушилась недостроенная деревянная горка с детьми. Как стало известно 5-tv.ru, некоторые из них получили серьезные травмы, в том числе, открытые переломы.

Инцидент произошел 23 декабря на центральной площади поселка Усть-Абакан. Как рассказывают очевидцы, большую деревянную горку установили около трех недель назад. Дети забрались наверх, когда доски не выдержали и рухнули вниз с высоты трех метров.

«У детей открытые переломы, у одного мальчика, возможно, перелом позвоночника, у другой девочки раздроблен голеностоп. Так пишут в родительских чатах», — рассказывает местная жительница.

По данным регионального министерства здравоохранения, наиболее серьезные травмы у двоих детей 11 и 10 лет.

«Дети госпитализированы в Республиканскую больницу, получают все необходимое лечение. Остальным детям, после осмотра врачами, госпитализация не потребовалась», — сообщает минздрав.

Глава Усть-Абаканского района Республики Хакасия Елена Егорова в беседе с 5-tv.ru отметила, что горка была открыта. Есть ли у нее сертификация, сейчас выясняется. Двое пострадавших отправлены в город Абакан на скорой, еще пятерых увезли в травмпункт сами родители.

«Около десяти человек на площадке наверху были. Площадка, скорей всего, была закреплена не совсем надежно. Устанавливали горку администрация поселка Усть-Абакан», — говорит Елена Егорова.

По официальным данным, предоставленным региональной прокуратурой и Следственным комитетом по Красноярскому краю и Республике Хакасия, горка была не достроена. Сейчас ведомства проводят проверку, решается вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц. Также может быть возбуждено уголовное дело.

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