«Я стараюсь!»: певица Ханна рассказала, как совмещает материнство и карьеру

Исполнительница воспитывает двоих дочерей.

Певица Ханна, несмотря на занятость, старается уделять время детям. Например, старшая дочь Адриана часто посещает вместе с мамой разные мероприятия. Об этом звезда рассказала 5-tv.ru за кулисами музыкального шоу «Звезды хайпа».

Исполнительница воспитывает двоих дочерей: пятилетнюю Адриану и Камиллу, которой в феврале исполнится годик. Одновременно Ханна успевает успешно развивать свое творчество, но о родительских обязанностях не забывает. Например, старший ребенок часто находится рядом с мамой даже на работе.

«Я стараюсь максимально, где это возможно, брать ее с собой. А, где это невозможно, в это время занимать ее какими-то другими делами. Она максимально занята: она занимается гимнастикой, танцами, она плавает в бассейне, она учит языки, она занимается онлайн… Поэтому получается так, что, когда я освобождаюсь, и она освобождается, и у нас вместе очень много продуктивного времени», — говорит знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал, на что Ханна готова пойти ради хайпа.