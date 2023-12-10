«Я за секс» — Ханна призналась, на что готова пойти ради хайпа

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 28 0

Певица Ханна призналась, что она не хайповый человек

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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У певицы свой взгляд на популярность.

Певица Ханна посетила музыкальное шоу «Звезды хайпа». Но как оказалось, название мероприятия ей не очень-то и подходит. Ведь сама артистка совершенно не хайповый человек. Об этом она рассказала сайту 5-tv.ru.

«Я максимально не хайповый человек. Даже когда я понимаю, что этот хайп не грязный и даже чисто теоретически можно было бы пойти на этот хайп ради какого-то важного для меня события или инфоповода, я не могу», — призналась Ханна.

Певица заявила, что ей комфортно, когда все идет как она хочет. А хайп — это совершенно некомфортно. Поэтому она не собирается идти на какие-то действия, чтобы добавить себе популярности.

Также она высказалась по поводу своего наряда, в котором она пришла на мероприятие. Журналистка заметила, что наряд довольно откровенный и выглядит хайпово.

«Мне главное, чтобы было красиво и сексуально. А красиво и сексуально — это не всегда хайпово. Поэтому я за секс, но не за хайп», — заявила Ханна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Ханна и Пашу покрестили свою младшую дочь.

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