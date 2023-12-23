Гигантская пробка образовалась на границе России и Польши

Очевидцы сообщают, что авто стоят на границе часами.

На границе между Польшей и Россией образовалась пробка из сотен автомобилей с иностранными номерами, сообщает калининградский портал «Клопс». Согласно сообщениям от очевидцев, водители направляются в РФ, а в очереди стоит более 300 машин. Причины транспортного коллапса официально не называются.

Пробка образовалась на пункте въезда из Польши в Калининград. Предполагаемое время ожидания прохождения границы составляет более суток. По словам очевидцев, большинство номеров принадлежат немецким автомобилям, также видны машины с чешскими и бельгийскими номерами.

Проблемы с транспортом на границе Польши наблюдаются не впервые. В начале ноября перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, требуя ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Это привело к скоплению огромных очередей грузовиков на границе. Позднее дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до первого февраля следующего года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое условие Украине выдвинула Польша из-за транспортного коллапса на границе.