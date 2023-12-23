Чемпионкой России по фигурному катанию стала Аделия Петросян

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 27 0

Камилла Валиева заняла третье место на чемпионате России по фигурному катанию

Чемпионкой России по фигурному катанию стала Аделия Петросян

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Кто разделил остальные места пьедестала?

Чемпионкой России по фигурному катанию стала Аделия Петросян. Еще одна ученица Этери Тутберидзе, олимпийская чемпионка Игр в Пекине Камила Валиева, заняла третье место.

Соревнования по фигурному катанию проходили в Челябинске. По итогам откатанных программ 16-летняя Петросян набрала 246,53 балла, а 17-летняя Валиева 237,99 балла. Второе место завоевала подопечная Евгения Плющенко Софья Муравьева — у нее 239,4 балла. Ей тоже 17 лет.

Чемпионат России завершится 24 декабря церемонией награждения и показательными выступлениями спортсменов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что олимпийская чемпионка Камила Валиева не смогла завоевать медаль этапа Гран-при России в Казани. Виновата ли Этери Тутберидзе в фиаско своей подопечной?

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