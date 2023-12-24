Исполнитель убежден — артист должен быть примером для подражания.

Певец Юлиан возмутился «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, которая прошла несколько дней назад в одном из московских клубов. Как признался артист, увидев фото и видео с мероприятия в соцсети, он не поверил, что знаменитости такое совершили.

«Кто в нижнем белье, кто вообще в одном носке на причинном месте — глазам своим сначала не поверил. Мерзость какая-то. Если крыша у них едет, то ее нужно останавливать — может какими-то успокоительными лекарствами. Артист должен быть примером для многих людей, примером для подражания», — отрезал Юлиан в интервью газете «Мир новостей».

Он задумался, к чему подобное поведение представителей шоу-бизнеса может привести. По его мнению, если знаменитости так сильно уж хочется оголиться и бегать, свое желание он должен воплощать в реальность в стенах своего дома.

«Это полная деградация и разложение нашего шоу-бизнеса. Всегда говорил, что там, увы, у нас полный бардак. Не могу себе представить, чтобы, например, Нонна Мордюкова, Клавдия Шульженко или Иосиф Кобзон разделись и плясали где-то», — продолжил артист.

В заключении он понадеялся, что публика, увидевшая в соцсети кадры с этого мероприятия, подумает, стоит ли тратить деньги и покупать билеты на концерты присутствующих там артистов, которые не уважают ни себя, ни других.

Откровенное мероприятие под названием Almost naked party («Почти голая вечеринка»), прошло столичном клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря. Гостями стали Филипп Киркоров, Лолита Милявская, певица Глюкоза, Дима Билан и многие другие. И даже образец порядочности — примерная мама и жена, телеведущая Ольга Орлова посетила пикантный вечер. Благодаря ей в сети и появились первые видео с участием раздетых Ивлеевой звезд.

Ранее 5-tv.ru показывал, как прошла «голая» вечеринка Насти Ивлеевой.