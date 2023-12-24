«Мерзость какая-то!» — певец Юлиан раскритиковал «голую» вечеринку Ивлеевой

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

«Голую» вечеринку Ивлеевой певец Юлиан назвал деградацией шоу-бизнеса

«Мерзость какая-то!» — певец Юлиан раскритиковал «голую» вечеринку Ивлеевой

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Исполнитель убежден — артист должен быть примером для подражания.

Певец Юлиан возмутился «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, которая прошла несколько дней назад в одном из московских клубов. Как признался артист, увидев фото и видео с мероприятия в соцсети, он не поверил, что знаменитости такое совершили.

«Кто в нижнем белье, кто вообще в одном носке на причинном месте — глазам своим сначала не поверил. Мерзость какая-то. Если крыша у них едет, то ее нужно останавливать — может какими-то успокоительными лекарствами. Артист должен быть примером для многих людей, примером для подражания», — отрезал Юлиан в интервью газете «Мир новостей».

Он задумался, к чему подобное поведение представителей шоу-бизнеса может привести. По его мнению, если знаменитости так сильно уж хочется оголиться и бегать, свое желание он должен воплощать в реальность в стенах своего дома.

«Это полная деградация и разложение нашего шоу-бизнеса. Всегда говорил, что там, увы, у нас полный бардак. Не могу себе представить, чтобы, например, Нонна Мордюкова, Клавдия Шульженко или Иосиф Кобзон разделись и плясали где-то», — продолжил артист.

В заключении он понадеялся, что публика, увидевшая в соцсети кадры с этого мероприятия, подумает, стоит ли тратить деньги и покупать билеты на концерты присутствующих там артистов, которые не уважают ни себя, ни других.

Откровенное мероприятие под названием Almost naked party («Почти голая вечеринка»), прошло столичном клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря. Гостями стали Филипп Киркоров, Лолита Милявская, певица Глюкоза, Дима Билан и многие другие. И даже образец порядочности — примерная мама и жена, телеведущая Ольга Орлова посетила пикантный вечер. Благодаря ей в сети и появились первые видео с участием раздетых Ивлеевой звезд.

Ранее 5-tv.ru показывал, как прошла «голая» вечеринка Насти Ивлеевой.

-1° Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.94
0.23 101.29
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:01
«Мерзость какая-то!» — певец Юлиан раскритиковал «голую» вечеринку Ивлеевой
5:40
Украина не справляется: офицер ВСУ пожаловался на избегающих наказания отказников
5:19
Мощнейший шторм в Сочи, есть жертвы — главное
4:58
«Помните, меня ограбили?» — Виктория Боня рассказала о подарке возлюбленного
4:37
«Предатели» Зеленского вскрылись: шесть стран отказались от гарантий безопасности Киеву
4:16
Заразнее «пиролы»: мир захватывает новый вариант коронавируса

Сейчас читают

Звонила по видеосвязи вся в крови: в центре Москвы мужчина убил свою девушку
«Премии для лохов»: Волочкову не позвали на «голую» вечеринку Ивлеевой
Артистка Екатерина Соломатина сообщила о смерти актера Алексея Черных
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса