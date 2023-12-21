На сцене Asti, на трусах бриллианты: как прошла «голая» вечеринка Ивлеевой

На развратную тусовку пришли главные российские знаменитости — Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Ольга Орлова и многие другие. Разделись все!

Одежду долой, да и скромность — туда же. Блогер Анастасия Ивлеева, пообещавшая устроить самую развратную вечеринку года, сдержала слово и раздела пару десятков знаменитостей. Своих гостей звезда встречала в черном пеньюаре и туфлях на высокой платформе. Главной деталью ее образа стало бриллиантовое колье, им были украшены микроскопические трусики. Ожерелье стоимостью 23 миллиона рублей красовалось на ягодицах Ивлеевой. Точнее, как говорит сама Анастасия, на том, что от нее осталось — она похудела на 14 килограммов.

«На тощей **** (попе) бриллиант за 23 миллиона рублей, на сцене Анна Asti, профессия — главред Playboy, а вокруг голая флейва (компания)! У меня было», — написала Ивлеева под своими фото в пеньюаре в соцсетях.

Откровенное мероприятие под названием Almost naked party, «Почти голая вечеринка», прошло в одном из столичных клубов в ночь с 20 на 21 декабря. Гостями стали Филипп Киркоров, Лолита Милявская, певица Глюкоза, стилист Карина Нигай, Дима билан и многие другие. И даже образчик порядочности, примерная мама и жена, телеведущая Ольга Орлова посетила пикантный вечер. Благодаря ей в сети и появились первые видео с участием раздетых Ивлеевой звезд.

Лолита давно известна публике как женщина без комплексов, и она остается верной себе. На вечеринку она пришла в прозрачном белом комбинезоне, чулках с кружевным поясом и легкой накидке. Когда еще, если не в 60 лет так безобразничать, вопрошает артистка. И правда, ну когда? Новое стройное тело перенесшего несколько пластических операций Филиппа Киркорова тоже детально просматривалось через костюм из сетки.

Обтянулись прозрачными сетками и кружевами Дима Билан, Глюкоза, а также модель Борис Махмуров, по слухам, новый бойфренд Ивлеевой. Абсолютный фурор произвел рэпер Николай Васильев, известный как VACIO. Он тоже надел вещь известного бренда дорогой модной одежды, причем только одну. Голый исполнитель прикрыл свое мужское достоинство носком от Balenciaga. На спине маркером было написано название его альбома — «Уроды боятся красоты». С ошибкой.

Как признавалась Настя Ивлеева в одном из интервью, о таком арт-проекте она мечтала давно. По ее словам, долгое время идея оставалась «в подвешенном состоянии», но все же удалось завершить год эффектно. Блогер хотела раскрепостить участников вечеринки, показать, насколько все они красивы. И они, стоит отметить, как и организатор, постарались на славу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что жительница Челябинской области подала в суд на Ивлееву. Женщина требует компенсации морального ущерба в размере миллиона рублей.

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