ФСБ: Иван Сафронов передавал разведке Чехии данные о спутниках ГРУ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 25 0

Бывший советник главы «Роскосмоса» отбывает наказание за государственную измену.

ФСБ: Иван Сафронов передавал разведке Чехии данные о спутниках ГРУ

Фото: Евгений Разумный / ТАСС

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Иван Сафронов — бывший советник главы «Роскосмоса» — передавал сотруднику чешской разведки Мартину Ларышу данные о российских спутниках, работавших в интересах Главного управления Генерального штаба ВС РФ (ГРУ). Об этом в интервью на одном из федеральных телеканалов сообщил заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России Александр Чабан, как сообщило агентство РИА Новости.

В данный момент Сафронов отбывает наказание сроком в 22 года лишения свободы в ИК-7 Красноярского края за государственную измену.

«Это были военные спутники, которые выполняли определенные задачи, очень важные, для в первую очередь Главного разведывательного управления Генерального штаба», — рассказал чиновник в эфире.

Предполагаемый сотрудник чешской разведки пытался узнать у Сафронова о российских военных поставках в Сирию (речь шла о комплексах «Панцирь-С1» и С-300), а также о проведении военных учений «Боевое братство-2019 — где конкретно они должны проходить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховный суд признал законным приговор осужденному за госизмену Сафронову.

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