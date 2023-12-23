ФСБ: Иван Сафронов передавал разведке Чехии данные о спутниках ГРУ

Иван Сафронов — бывший советник главы «Роскосмоса» — передавал сотруднику чешской разведки Мартину Ларышу данные о российских спутниках, работавших в интересах Главного управления Генерального штаба ВС РФ (ГРУ). Об этом в интервью на одном из федеральных телеканалов сообщил заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России Александр Чабан, как сообщило агентство РИА Новости.

В данный момент Сафронов отбывает наказание сроком в 22 года лишения свободы в ИК-7 Красноярского края за государственную измену.

«Это были военные спутники, которые выполняли определенные задачи, очень важные, для в первую очередь Главного разведывательного управления Генерального штаба», — рассказал чиновник в эфире.

Предполагаемый сотрудник чешской разведки пытался узнать у Сафронова о российских военных поставках в Сирию (речь шла о комплексах «Панцирь-С1» и С-300), а также о проведении военных учений «Боевое братство-2019 — где конкретно они должны проходить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховный суд признал законным приговор осужденному за госизмену Сафронову.