Верховный суд признал законным приговор осужденному за госизмену Сафронову

Верховный суд признал законным приговор экс-советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, который был осужден за государственную измену.

Рассмотрение жалобы со стороны заключенного и его адвоката проходило сегодня. Заседание проходило в закрытом формате из-за маркировки материалов дела грифов «совершенно секретно», передает РИА Новости.

«Приговор суда оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения», — подчеркнул судья.

Обвинение в госизмене было предъявлено советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову 7 июля 2020 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ.

По версии следствия, в 2012 году обвиняемый мог быть завербован чешскими спецслужбами. В результате Сафронов получил задание собирать и передавать всю актуальную информацию о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки, тайной деятельности на этой территории, а также на Ближнем Востоке. Предполагаемый конечный получатель сведений — США.

Вина Сафронова была доказана. Ему назначили 22 года колонии строгого режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как президент РФ комментировал арест Ивана Сафронова.