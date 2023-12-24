Вторая партия куриных яиц из Азербайджана поступила в Россию

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Первую партию из 612 тысяч штук завезли 19 декабря.

Вторая партия куриных яиц из Азербайджана поступила в Россию

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Вторая партия куриных яиц из Азербайджана через пункт «Яраг-Казмаляр» поступила в Россию, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Отмечается, что вторая партия была ввезена в количестве 306 тысяч штук. Первая же поставка была 36 тонн — 612 тысяч штук. Поставки стали возможны после переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли в рамках визита главы российского ведомства в республику.

К слову, рост цен на куриные яйца с начала года составил 53%. По словам президента России Владимира Путина, это связано с двумя факторами: спрос превысил предложение, а импорт не был открыт вовремя. После новогодних праздников ожидается стабилизация цен на куриные яйца. На ценообразование позитивно для покупателя будут влиять два фактора: наращивание отечественного производства и поставки яиц из Турции и Азербайджана по нулевой пошлине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем заменить яйца в новогодних блюдах.

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