Вариантов масса: чем заменить яйца в новогодних блюдах

Существует много продуктов, которые по питательным и вкусовым качествам почти не отличаются.

Редкий праздничный стол обходится без блюд с добавлением яиц, новогоднее пиршество, само собой, не исключение. Однако за минувший год этот продукт значительно подорожал. Пока правительство России внедряет комплекс мер для стабилизации стоимости яиц, которые уже начинают работать, издание URA.RU предлагает рецепты новогодних блюд без яиц.

Выпечка на Новый год

При приготовлении теста для выпечки вместо яиц можно использовать яичный порошок или одну столовую ложку размоченных семян чиа. В блинах можно использовать нутовую муку, крахмал или измельченные семена льна.

Также одно яйцо в кексах, где важна вязкость теста, легко заменить на:

200 грамм бананового пюре;

три столовые ложки яблочного или тыквенного пюре;

две столовые ложки кукурузного крахмала;

50 грамм тофу, измельченного в блендере;

три столовые ложки орехового масла;

Салаты на Новый год

Знаменитый зимний салат или оливье также можно оставить без яиц, если заменить их соевым белком. Продукт необходимо размочить в горячей воде, чтобы придать структуру.

Кроме того, вместо яиц в салаты добавляются разные виды сыров, например, тофу и сулугуни, а еще — фасоль и вареный нут.

Горячее на Новый год

При приготовлении мясных блюд, таких как котлеты и запеканки, вместо яиц можно использовать крахмал, рис или манную крупу. Также подойдет картофельное пюре, овсяные хлопья или размоченный в молоке белый хлеб.

Специалисты напоминают, что яйца в блюдах можно заменить аквафабой — водой, в которой бобовые.

Ранее 5-tv.ru писал, реально ли сделать салат оливье полезным.