Время исполнять мечты: какие желания детей исполнил Владимир Путин на Новый год

От 2024 года подавляющее большинство россиян ждет хороших новостей и событий. ВЦИОМ, который регулярно с 2003 года проводит подобные итоговые опросы фиксирует рекордные показатели оптимизма: 63% опрошенных надеются, что наступающий год будет весьма удачным или в целом хорошим, в то время как 40% ожидают трудностей и неудач.

Социологи лишь дважды фиксировали такой подъем оптимизма как сейчас: в 2007 году, когда цены на нефть впервые в истории подобрались к 100 долларам за баррель и в 2017 году, когда мы готовились принимать Чемпионат мира по футболу.

В общем, самое время загадывать желания и время их исполнять, особенно, если это принесет радость тем, кто особенно нуждается в поддержке. Всероссийская акция «Елка желаний» набирает обороты, загадать мечту могут дети в возрасте от трех до 17 лет, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. А дарителями могут стать кто угодно — любой неравнодушный человек.

«С одной стороны для меня побыть в роли Снегурочки — это приятно. С другой стороны, я сама из многодетной семьи, нам всю жизнь все помогали. Конечно, приятно помочь ребятам и поддержать их, и помогать, и говорить о том, что мы с ними рядом, и помним их, любим», — говорит актриса Ирина Горбачева

Ирина, кстати, сняла шары с «Елки желаний» на ВДНХ, на выставке «Россия» и ей достались открытки от «земляков», ребят из Мариуполя. Желаний три, а подарков надо будет купить четыре, потому что четырехлетний Давид попросил велосипед для себя и для своей младшей сестры сразу. Да, так можно по условиям акции.

Уже 107 тысяч малышей за время проведения акции получили именно те подарки, о которых мечтали. А первым поддержал эту инициативу еще в 2018 году Владимир Путин. И ни разу не пропустил. В этом году он также выбрал три шара, а заветное желание Ксении из Петербурга уже выполнил. Девочка мечтала попасть на телевидение и для нее уже организовали экскурсию и стажировку в Останкино.

— Здравствуйте.

— Да, Ксюша, привет, это ты?

— Да это я.

— Да, здорово. Ксюша, ну как у тебя проходит твоя стажировка в Останкино?

— Все супер. Мне очень понравилось, я получила много опыта и вообще я очень рада.

— Да, Ксюша. Насколько я понимаю ты хочешь просто, может быть, стать журналистом, так?

— Да, я хочу стать журналистом в будущем, да

— Ага, ну, вот да, для тебя это практически первая стажировка.

— Да.

Ради общения с Ксюшей Президент прервал уже начавшееся совещание совета по стратегическим проектам, но все его участники отнеслись с пониманием, ведь они и сами «дарители».