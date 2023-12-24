США расширили свою территорию в Арктике

Данная зона интересует также Россию и Канаду.

В США заявили о расширении части континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Об этом пишет Bloomberg.

«Континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны под водой», — цитирует агентство сообщение американского Госдепартамента.

В ведомстве подчеркнули, что у Соединенных Штатов, в соответствии с международными документами, есть право оберегать ресурсы на данных территориях, а также управлять ими.

Автор материала указывает на желание Вашингтона получить доступ к некоторым ресурсам, которые возможно добывать в данном месте. Там находятся месторождения нефти и газа, а также можно добывать материалы, необходимые для производства аккумуляторов электромобилей.

Расширенный континентальный шельф пролегает в Арктике, а также в Беринговом море, акватория которого имеет стратегическое значение. Данная зона также привлекала внимание России и Канады.

Президент РФ Владимир Пути ранее называл освоение Арктического региона приоритетным направлением для страны. Сейчас там активно развиваются крупные проекты, в том числе Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк».

Ранее 5-tv.ru писал, что «Новатэк» заявил о форс-мажоре с поставками на проекте «Арктик СПГ-2».