«Новатэк» заявил о форс-мажоре с поставками на проекте «Арктик СПГ-2»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18 0

Как ситуацию прокомментировали в компании?

«Новатэк» заявил о форс-мажоре с поставками на проекте «Арктик СПГ-2»

Фото: © РИА Новости / Алексей Бабушкин

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«Новатэк» направил ряду своих клиентов уведомление о форс-мажорных обстоятельствах, связанных с поставками сжиженного природного газа (СПГ) по проекту «Арктик СПГ-2». Об этом пишет агентство Reuters.

В материале уточняется, что уведомления получили две китайские компании — Shenergy Group и Zheijang Energy и базирующаяся в Испании энергокорпорация Repsol.

В «Новатэке» ситуацию пока никак не прокомментировали.

Примечательно, что «Арктик СПГ-2» в ноябре попал в санкционные списки США. Средства на его строительство после этого перестали выделять французские и японские партнеры.

«Новатэк» является самым крупным в России производителем сжиженного природного газа. Кроме «Новатека» в проекте участвуют такие производители как CNPC и CNOOC из Китая, а также Mitsui и JOGMEC из Японии. Стоимость «Арктик СПГ-2» оценивается в 21,3 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что австрийская нефтегазовая компания OMV изучает указ Владимира Путина по Южно-Русскому месторождению.

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